جامعة القاهرة: تحويل المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا إلى التحقيق

كما وجه الخشت، وفقا لبيان صحفى، بمنع التجمعات فى ساحات الجامعة أو الكليات، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعى وإلا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق.
وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة التنبيه مجددًا بالاهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور محمد الخشت، على العمداء، رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.
وكلف الدكتور محمد الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولى عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعى وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.
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