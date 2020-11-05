مدبولى ووزير الداخلية والمحافظ يفتتحون المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، المُقام عند تقاطع طريق مصر – إسكندرية الصحراوى مع محور 26 يوليو، والذى يأتى تنفيذه فى إطار الخطط الطموحة التى تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشُرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات.





وخلال جولته بأرجاء المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، تمت الإشارة أن هذا المقر تم بناؤه على أحدث النماذج المعمارية، ويضم عددا من المبانى الملحقة، والتى من أهمها غرفة إدارة أزمات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات المتمثلة فى منظومة كاميرات حديثة لتغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسة بنطاق قطاع أمن الجيزة، ومبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة، والذى يضم أحدث غرفة عمليات مزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية، إلى جانب مقر الديوان العام للمديرية، ومبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بالإضافة إلى عدد من المبانى الخدمية.

كما تم التأكيد، خلال جولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة فى المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، أنه تم الاستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمنى من داخل هذا المقر، عبر منظومة متكاملة مُزودة بأحدث الأجهزة المتطورة، والتى تسهم فى تقديم جميع الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويُسر، كما تم التنويه إلى أنه رُوعى عند إنشاء المقر تخصيص أماكن لتقديم تلك الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار الحرص عليهم، وتسهيل عملية إنهاء الإجراءات لهم.

يأتى ذلك، فى إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية، التى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى المتميز، والنهوض بمنظومة العمل الشُرطى وتعزيز فعالياتها، وذلك من خلال استكمال الإمكانات المادية والتقنية الحديثة، والاستعانة بالوسائل التكنولوجية، مع توفير بيئة وظيفية مناسبة، سعياً لتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمنى بجودة وإتقان.