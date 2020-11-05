- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين وزارتى الزراعة والرى، عبر خاصية "فيديو كونفرانس" برئاسة وزيرى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الرى، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والرى وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.
ووفق بيان رسمى، اليوم الخميس، استعرض نتائج التعاون بين وزارتى الزراعة والرى بشأن التوسع فى مشروع الانتقال إلى نُظم الرى الحديثة، سواء الرش أو التنقيط أو "تحت السطحى"، مع التأكيد على حصر المخالفين وتحرير الإنذارات لهم، والحث على التحول للرى الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية، فى ضوء التحديات المائية التى تواجهه الدولة المصرية، وعرض فريق العمل من الوزارتين جهود العمل على أرض الواقع، والتى تسير بخطوات متسارعة لتنفيذ تكليفات عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.
جدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أكد ضرورة الاهتمام بتنفيذ القرارات التى تصدر عن اللجنه التنسيقية، وبذل كل الجهود لدعم مشروع تحديث وتطوير نظم الرى، وأن تكون هناك متابعة جادة للاطمئنان إلى دقه ما يعرض من بيانات عن هذا المشروع، وكلف القصير بتشكيل فريق عمل لمتابعة المستجدات على أرض الواقع.
ووجه عبدالعاطى بالتنسيق بين الوزارتين لإعداد تقرير حول ما تم تنفيذه، للتأكد من سلامة النتائج المعروضة، مشددا على ضرورة التنبية على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير، وفقا للمخططات المعدة سابقا.
واستعرض الاجتماع أهم ما تم تنفيذه فى توفير الاحتياجات المائية اللازمة للتوسع فى مساحة الرقعة المنزوعة بمنطقة سيناء، ومناقشة أهم ما تم تنفيذه من توصيات سابقة بخصوص منطقة محطة المحسمة، وكذلك ما تم تنفيذه بمنطقة الخاشعة فى محافظة كفر الشيخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الزراعة: تنمية المراعى لزيادة الثروة الحيوانية وتحديث منظومة الرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.