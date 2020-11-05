وزير الزراعة: تنمية المراعى لزيادة الثروة الحيوانية وتحديث منظومة الرى

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية مشروع المراعى وتنميتها، والتوصل إلى مقترحات والاستعانه بالخبرات فى هذا المجال من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية، مؤكدا تشكيل فريق عمل من الزراعة والرى لمتابعة نتائج تحديث منظومة الرى.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين وزارتى الزراعة والرى، عبر خاصية "فيديو كونفرانس" برئاسة وزيرى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الرى، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والرى وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

ووفق بيان رسمى، اليوم الخميس، استعرض نتائج التعاون بين وزارتى الزراعة والرى بشأن التوسع فى مشروع الانتقال إلى نُظم الرى الحديثة، سواء الرش أو التنقيط أو "تحت السطحى"، مع التأكيد على حصر المخالفين وتحرير الإنذارات لهم، والحث على التحول للرى الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية، فى ضوء التحديات المائية التى تواجهه الدولة المصرية، وعرض فريق العمل من الوزارتين جهود العمل على أرض الواقع، والتى تسير بخطوات متسارعة لتنفيذ تكليفات عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أكد ضرورة الاهتمام بتنفيذ القرارات التى تصدر عن اللجنه التنسيقية، وبذل كل الجهود لدعم مشروع تحديث وتطوير نظم الرى، وأن تكون هناك متابعة جادة للاطمئنان إلى دقه ما يعرض من بيانات عن هذا المشروع، وكلف القصير بتشكيل فريق عمل لمتابعة المستجدات على أرض الواقع.

ووجه عبدالعاطى بالتنسيق بين الوزارتين لإعداد تقرير حول ما تم تنفيذه، للتأكد من سلامة النتائج المعروضة، مشددا على ضرورة التنبية على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير، وفقا للمخططات المعدة سابقا.



واستعرض الاجتماع أهم ما تم تنفيذه فى توفير الاحتياجات المائية اللازمة للتوسع فى مساحة الرقعة المنزوعة بمنطقة سيناء، ومناقشة أهم ما تم تنفيذه من توصيات سابقة بخصوص منطقة محطة المحسمة، وكذلك ما تم تنفيذه بمنطقة الخاشعة فى محافظة كفر الشيخ.