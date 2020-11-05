خريطة سقوط الأمطار اليوم.. 15 منطقة بالجمهورية بينهم القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس، على محافظات ومدن الجمهورية، ضمن موجة عدم الاستقرار الذي تشهدها البلاد منذ بداية الأسبوع الجاري، من موجات السيول على المدن الساحلية ونشاط الرياح المحمل بالأتربة على المناطق الأخرى.

وجاءت خريطة سقوط أمطار، اليوم كالتالي:

- القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية).

- السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).