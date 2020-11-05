خريطة سقوط الأمطار اليوم.. 15 منطقة بالجمهورية بينهم القاهرة

وجاءت خريطة سقوط أمطار، اليوم كالتالي:
- القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.
- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية).
- السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش).
وتكون حالة الطقس معتدلة نهارا على القاهرة والوجه البحري، باردة ليلا، يصاحب ذلك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة.
ويكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون معتدل ع لى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة، وعلى محافظات الصعيد يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 18، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى و24 للصغرى، وشمال الصعيد 26 للعظمى و18 للصغرى، وجنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 20.
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