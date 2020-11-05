انت الان تتابع تفاصيل خبر لجميع المؤهلات| مئات الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر نوفمبر 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إعلانات وظائف نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر نوفمبر 2020، فقد نشرت الوزارة آلاف الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل بكبرى الشركات والمصانع، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر نوفمبر 2020، ونتابع الآن عرض اهم الوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة والهجرة على مصر فايف.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر نوفمبر 2020

تعلن شركة سسكوترانس للوجستيات المتطورة وللشحن والتفريغ بميناء دمياط البحري، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة من سائقين وفنيين، وتفاصيل الوظائف كالتالي:-

مطلوب عدد 20 عامل سائق درجة أولي. مطلوب عدد 10 سائق كلارك. مطلوب عدد 5 سائق لودر. مطلوب عدد 5 فني كهرباء سيارات. مطلوب عدد 5 فني ميكانيكا سيارات نقل ثقيل. مطلوب عدد 5 فني كاوتش.

ويشترط للراغبين إجادة القراءة والكتابة، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01002626234

تعلن شركة بلازا لصناعة الملابس الجاهزة بمدينة الإيمان – الأربعين بالسويس، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة:-

مطلوب عدد 50 عاملة إنتاج. مطلوب عدد 50 مساعد إنتاج. مطلوب عدد 15 عاملة جودة. مطلوب عدد 20 عامل تعبئة. مطلوب عدد 15 عامل قص.

ويشترط القراءة والكتابة وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وللراغبين يرجى التواصل من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 0623221886

تعلن شركة طيبة للأمونيوم والمعادن ” كفر النعيم – ميت غمر بالدقهلية” عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة والتفاصيل كالاتي:-

مطلوب عدد 5 عامل تعبئة وتغليف. مطلوب عدد 5 عامل. مطلوب عدد 5 عامل تشكيل معادن.

ولا يشترط مؤهل، براتب يبدأ من 1200 جنية، وللتقدم من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 39781480

مطلوب عدد 20 عامل تعبئة، براتب 2000 جنية، مؤهل لا يقل عن متوسط، للعمل بشركة الضحى للتعدين بالعنوان التالي” بياض العرب – المنطقة الصناعية المتوسطة بجوار مصنع سوفتى روز” ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01110380249

وظائف آخري:

مصنع لندن تكس للملابس بالباجور بالمنوفية، يعلن عن حاجته إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، للجنسين، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة:-

مطلوب عدد 13 عامل اوفر. مطلوب عدد 10 عامل فبر. مطلوب عدد 10 عامل اورلية. مطلوب عدد 2 مشرف إنتاج.

ويشترط مؤهل لا يقل عن متوسط، من الجنسين، والراتب حسب المقابلة، وللراغبين يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 3884083