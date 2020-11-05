شعراوى: محافظات المرحلة الثانية جاهزة لاستقبال انتخابات برلمان 2020

ووجه محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بحسب بيان اليوم، محافظى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" بمتابعة اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف اعمال النظافة والتطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم، مشددا على الإلتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة فى التعامل مع جميع المرشحين.

كما وجه شعراوى أيضا بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص فى محافظات المرحلة الثانية للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية والتأكيد على الدور الإيجابى للمرأة باعتبارها نصف المجتمع فى تشجيع وحث الاسرة على المشاركة الايجابية فى جميع الاستحقاقات الانتخابية والادلاء بصوتها، مؤكدا أن المرأة المصرية دائما تلبى نداء الوطن فى كل مناسبة واستحقاق انتخابى.

وأكد شعراوى التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتى الداخلية والصحة وكل الجهات المعنية لتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم، موضحا أن المحافظات الـ13 شكلت مجموعات عمل من الشباب فى المراكز والمدن والقرى لمساعدة الناخبين فى معرفة لجانهم الانتخابية وتوعيتهم بالمشاركة الايجابية فى الانتخابات والتصويت بكل حرية.

وأشار شعراوى إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كل الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتتابع على مدار الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية وتوفير كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد فى مديريات الخدمات فى المحافظات الـ13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.

وحث محمود شعراوى مواطنى محافظات المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى بإختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى.