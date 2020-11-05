وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، وفقا لبيان صحفى، أن الحملة تستهدف إعطاء الجرعات بعقار المبندازول، لـ 15 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس (حكومى – خـاص - أزهرى)، مؤكدًا أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وآمن وفعال وليس له أى أثار جانبية.
وأضاف "مجاهد" أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس (الدودة الدبوسية)، تكون أكثر انتشارًا بين الأطفال من عمر 4 وحتى 12 سنة، حيث إن الأطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.
ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن الإصابة بديدان الإكسيورس (الدودة الدبوسية) تأتى نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة وغالبًا ما تحدث منها عدوى ذاتية مما يؤدى إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس، كما تنتقل "الإسكارس" عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات.
وأوضح "عيد" أن الإصابة بهذه الديدان تؤدى إلى حدوث آلام بالبطن مع قىء وإسهال، بالإضافة إلى فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز.
وأكد "عيد" أن الاهتمام بالنظافة الشخصية مع تقليم الأظافر باستمرار وغسل الأيدى قبل الأكل وبعده، من أهم طرق الوقاية من الأمراض، كما أن غسل الخضروات جيدًا قبل تناولها والحفاظ على الأطعمة بعيدًا عن التعرض للتلوث، يقلل إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية من 8 حتى 19 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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