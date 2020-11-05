نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام أعلى الدائرى ومحور 26 يوليو

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية إيمان مختار، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت عند طريق الواحات القادم من المريوطية والمتجه لمنزل الصحراوى، كما شهد أعلى الطريق الزراعى المتجه لنفق السلام بعض الأحجام المرورية، كذلك الأمر أعلى دائرى المريوطية المتجه للمنيب.

محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كما شهد أيضا محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر عند مترو الجامعة القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحرفيين القادم من موقف العاشر من رمضان والمتجه لمحور جوزيف تيتو، كذلك الأمر عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والمتجه لمحور الفنجرى، كما شهد محور صلاح سالم بعض الكثافات تحديدا عند محور الفردوس، مفضلا سلوك محور النصر كبديل جيد.