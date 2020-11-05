صور.. محافظ الفيوم: تكثيف الحملات التوعوية لمواجهة كورونا

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، مساء أمس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ومسئولى مرور الفيوم والمرافق، ووكلاء وزارة الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، والتموين، والطب البيطرى، ومدير التأمين الصحى، ومديرى الطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية والمركزة، ومديرى البيئة، والسياحة بالديوان العام، وممثلى فرع المجلس القومى للمرأة.

وناقش محافظ الفيوم، خلال الاجتماع استعدادات كل القطاعات لمجابهة فيروس كورونا، مشددا على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، موجها بتوفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحى.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم بأن الاجتماع تناول مناقشة استعدادات كل القطاعات للتصدى لفيروس كورونا، ومهام كل جهة، وآليات العمل المشترك فيما بينهم، ومتابعة جاهزية كل المستشفيات، وأساليب وطرق توعية المواطنين، وبرامج تدريب الأطباء وأطقم التمريض للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمشتبه بإصابتها، وبرتوكول العلاج، فضلاً عن توعية تلاميذ المدارس وتدريب المدرسين وجميع مسئولى العملية التعليمية على كيفيات التعامل مع الحالات التى تظهر بين التلاميذ.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المحافظ وجه مسئولى المرور والمواقف بضرورة التشديد على كل المواقف وسيارات النقل الجماعى بإلزام الركاب والعاملين بارتداء الكمامات وتعقيم المركبات بصفة مستمرة والتأكد من التهوية اللازمة حرصا على الصحة العامة.

وأكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على رفع درجة الاستعداد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا الاستفادة من التجربة السابقة تجنبا لمواجهة الأزمة، لافتا إلى دور الأطقم الطبية وموقفهم الإيجابى الكبير فى مواجهة الأزمة الفترة الماضية كونهم خط الدفاع الأول، مشددا على التنسيق بين مسئولى شرطة المرافق والتموين والبيئة والطب البيطرى بتكثيف المرور الدورى على المقاهى والمطاعم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين للقرارات الوزارية والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار محافظ الفيوم إلى ضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الحكومية وأماكن تردد المواطنين، بالتنسيق بين مديريات الطب البيطرى والزراعة والصحة والبيئة وبمشاركة الوحدات المحلية، لتغطية كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، مؤكدا تكثيف المتابعة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ووسائل الحماية الشخصية.

ولفت محافظ الفيوم إلى توفير وسائل الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض وكل العاملين بالقطاع الصحى، ومدهم بالتدريب اللازم وتكثيف الندوات التعريفية ببروتوكول العلاج، مع وضع مسارات واضحة للتعامل بين كافة إدارات القطاع الصحى، تيسيرا على المصابين بفيروس كورونا لتلقى العلاج اللازم، مع قيام كل مستشفى باستقبال حالات الاشتباه بالفيروس.

وشدد المحافظ على عدم التهاون فى التعامل مع انتقال العدوى بكورونا، وكذا التعامل الفورى مع الحالات المشتبه بإصابتها، مؤكدا التفتيش الدورى من قبل الجهات الإشرافية على المدارس وتفعيل دور الزائرة الصحية بكل مدرسة، ومتابعة كل الإدارات التعليمية فضلا عن الجامعة، وأكد المحافظ سرعة تطبيق البروتكول العلاجى للمصابين، فضل عن متابعة المخالطين للحالات المصابة.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع ضرورة تطبيق بروتوكول العلاج بشكل سليم من خلال آلية واضحة، مشددا على مديرى النوبتجيات بالمستشفيات بعمل الإجراءات اللازمة مع أية حالة يشتبه بإصابتها، مؤكداً على تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بوزارتى التربية والتعليم والصحة، وإخطار الإدارات التعليمية بها ليكون جميع العاملين بالعملية التعليمية على علم بتلك القرارات، مع أهمية المكاشفة والمصارحة وإعطاء البيانات الحقيقية حال وجود اشتباه للإصابة بالفيروس بأى موقع لاتخاذ التدابير اللازمة بشكل فورى لتجنب حدوث اى تداعيات لانتشار المرض.

وأكد محافظ الفيوم أهمية الزيارات الميدانية المنزلية للرائدات الريفيات، وتفعيل أعمال مبادرة "إيد واحدة ضد كورونا" بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية من جهة وفرع المجلس القومى للمرأة من جهة أخرى، لافتا إلى مراجعة التجهيزات بالأماكن المعدة للعزل بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا، للاستعانة بها إذا لزم الأمر، وكذا تجهيز الفريق الطبى الخاص بها.

كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق الكامل مع الجمعيات الاهلية المصرح لها نقل الموتى لتدريب متطوعى الجمعيات على الاعمال اللازمة للتعامل الأمن مع أى حالات وفاة بفيروس كورونا، موجهاً بتوفير معدات وأدوات الحماية الشخصية الخاصة بهم، تحت إشراف من مسئولى الصحة والتضامن الاجتماعى.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمنشآت السياحية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتكثيف حملات التوعية من شتى القطاعات، فضلاً عن دور المساجد والكنائس، وفرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مسئولى التربية والتعليم، وكذا استخدام شاشات العرض بالميادين لبث وسائل وإرشادات الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وأساليب الحماية الشخصية منه.