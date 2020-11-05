الهضيبى: مشاركة المصريين فى انتخابات النواب تمثل انتصارا للحقوق الدستورية

دعا الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، جموع المواطنين للمشاركة فى المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020 المقرر إجراؤها يومى السبت والأحد المقبلين.





وأشار الهضيبى، فى بيان صحفى، أن مشاركة كل مصرى فى هذه الاستحقاقات تمثل انتصارا للحقوق الدستورية المكفولة للمصريين، وتعبيرا عن الوعى والإرادة الكاملة لديهم للنزول للمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لمن يستحق ويعبر عن آمالهم وطموحاتهم الفترة المقبلة ويكون خير ممثل لهم تحت قبة البرلمان.

وأوضح أن نواب برلمان 2020 ملقى على كاهلهم مهمة مواجهة تحديات التنمية لدعم بناء وطن حديث معاصر يكون فى مصاف الدول المتقدمة، برؤى تشريعية جديدة قادرة على دعم خطوات التنمية واستكمال المسار السياسى فى مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حزب الوفد دفع بعدد من المرشحين الفرديين يتمتعون بالكفاءة العالية للقيام بمهام التشريع فى مصر، وثقة فيهم وإيمانًا بهم أنهم أصحاب فكر مستنير وعقول ناضجة نافعة للوطن، وصوت حق معبر عن أحلام وآمال المواطنين فى معركة شرسة وأجواء انتخابية صعبة.