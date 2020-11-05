وزارة الصحة: إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بدءا من 8...

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان، وذلك على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر نوفمبر الحالي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تستهدف إعطاء الجرعات بعقار البندازول، لـ 15 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدراس (حكومي – خـاص - أزهري)، مؤكدًا أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وآمن وفعال وليس له أي آثار جانبية.

وأضاف "مجاهد" أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس (الدودة الدبوسية)، تكون أكثر انتشارًا بين الأطفال من عمر 4 وحتى 12 سنة، حيث إن الأطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الإصابة بديدان الإكسيورس (الدودة الدبوسية) تأتي نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة وغالبًا ما تحدث منها عدوى ذاتية مما يؤدى إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس، كما تنتقل "الإسكارس" عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات.

وأوضح "عيد" أن الإصابة بهذه الديدان تؤدي إلى حدوث آلام بالبطن مع قىء وإسهال، بالإضافة إلى فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز.

وأكد "عيد" أن الاهتمام بالنظافة الشخصية مع تقليم الأظافر باستمرار وغسل الأيدى قبل الأكل وبعده، من أهم طرق الوقاية من الأمراض، كما أن غسل الخضراوات جيدًا قبل تناولها والحفاظ على الأطعمة بعيدًا عن التعرض للتلوث، يقلل إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض.