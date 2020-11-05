الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر...

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 428 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر والإمارات متمثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات "دبي الوطني كابيتال ليمتد" وبنك أبو ظبي الأول وآخرين، الموقعة بتاريخ 20 يوليو 2020.

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