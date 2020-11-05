انت الان تتابع تفاصيل خبر الإسكان الاجتماعي يوجه تحذير هام للمواطنين راغبي حجز الوحدات السكنية الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وجهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تحذيراً لهاماً لجميع المواطنين من راغبي حجز الوحدات السكنية الجديدة، حيث ناشدتهم بعد الانسياق وراء الصفحات المضللة والمنشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها الفيس بوك، والتي تخص أفراد وشركات عقارية، تدعي قدرتها على مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات من الإسكان الاجتماعي، حيث أكدت أن تلك الصفحات تهدف إلى الحصول على أموال المواطنين بزعم تقديم مساعدات لهم خلال عملية الحجز للحصول على شقة سكنية، مؤكدة على ضرورة التعامل المباشر مع جميع القنوات الرسمية للصندوق لحجز الوحدة.

تحذير من الإسكان الاجتماعي للمواطنين

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن الفرق التابعة لها قد رصدت انتشار صفحات وهمية منسوبة لأفراد وشركات عقارية تدعي قدرتها على تسهيل حجز وحدة سكنية للمواطن، وذلك بعد مراجعتها المستندات التي يقدمها العميل والتقديم بدلاً منهم، وتوفير شهادات دخل مزورة وكذلك عقود إيجار لوحدات سكنية من أجل استكمال الإجراءات والتقديم على الشقق السكنية المطروحة.

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وأكدت سيادتها أن جميع المعلومات التي تم نشرها على الصفحات غير صحيحة، ولا يمكن للأفراد أو الشركات التأثير في عمليات الاختيار وتوزيع الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي، مؤكده أنه يوجد العديد من قنوات الاتصال الرسمية التي يمكن للمواطن الاتصال من خلالها والتي منها: