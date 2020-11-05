وزير العدل يفتتح تقنية تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد بمحكمة الإسكندرية

افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم، عمل محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم بغرض التسهيل على المواطنين والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات، كما تفقد أعمال التجديدات بمجمع محاكم محمد كريم.





وحضر وزير العدل، وفقا لبيان صحفى، أول جلسة قضائية عن بُعد بإحدى القاعات الإلكترونية لتشغيل نظام النظر الإلكترونى لتجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بُعد بالتعاون والتنسيق بين وزارات العدل والاتصالات والداخلية. وقال رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية المستشار محمد المشد - فى تصريح صحفى - إن المحكمة جهزت 30 قاعة بقضايا الجنح و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطى، داخل مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات ومبنى محمد كريم.

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