وأوضح أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أنه سيتم مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بدفع المسارات المختلفة للعملية السياسية وصولا إلى تحقيق التسوية الشاملة للأزمة السورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. شكرى يستقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.