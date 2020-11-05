فيديو.. إعادة حلقة الراحلة فرخندة حسن مع أيمن عدلى فى كنوز الوطن

وذلك خلال حلقة من برنامجه "كنوز الوطن" تذاع قريبا، عبر التليفزيون المصرى. وأعلن المجلس القومى للمرأة، الحداد لمدة ثلاثة أيام عقب وفاة الدكتورة فرخندة حسن، كما نعى الراحلة قائلا: "إننا فقدنا اليوم شخصية نسائية فريدة للمرأة المصرية ستبقى حية فى قلوبنا، أثرت الحياة العامة والسياسية بجهدها وعلمها الغزير، وكانت مصدر إلهام لجميع من حولها، أخذت على عاتقها قضايا المرأة المصرية وعملت بجهد ومثابرة وحرفية عالية لإزالة العقبات والتحديات التى تواجهها ودعمها للحصول على حقوقها".

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