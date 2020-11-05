عضو بـ الشيوخ : التصويت فى الانتخابات الأمريكية يعكس حالة استقطاب كبيرة

قال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نتائج فرز التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية تعكس حالة كبيرة من الاستقطاب، وترجع مسؤوليتها للحزبين المتنافسين معا، والتى يتنافس فيها وبقوة الرئيس الحالى دونالد ترامب والمرشح جو بايدن.





وأضاف فريد، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن الإيجابى فى الاستقطاب هو جعله نسب المشاركة فى الانتخابات كبيرة جدا، ودفع فئات من المجتمع كانت تمارس عزوفا عن المشاركة فى الانتخابات مثل الشباب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصويت بالبريد سمح لقطاعات واسعة أن تشارك بصورة غير مسبوقة وهو ما اتضح فى التقارير التى تتحدث عن حجم الأصوات الشعبية التى ذهبت لصالح بايدن وتجاوزت أى أصوات شعبية حصل عليها أى رئيس سابق.

وأشار إلى أن التصويت بالبريد بالصورة الكبيرة التى حدثت فى هذه الانتخابات يؤسس تغييرا جديدا فى سلوك التصويت فى المستقبل.

وعن تهديدات ترامب باللجوء للقضاء بشأن نزاهة التصويت، قال فريد إن ترامب من البداية حذر من التلاعب فى التصويت بالبريد، مشيرا إلى أن قواعد التصويت واحتساب مواعيد استلام البطاقات مختلفة من ولاية لأخرى، فضلا عن وجود ولايات هامش الحسم فيها لا يتعدى نصف فى المئة أو أقل وهو ما سيدفع ترامب وفريقه لاستنفاذ كل الحيل القانونية والمطالبة بإعادة الفرز.