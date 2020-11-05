إنفوجراف: اعرف حقك.. التزامات التاجر والمورد فى قانون حماية المستهلك

وفى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" التزامات التاجر والمورد فى قانون حماية المستهلك. ويشترط القانون عرض طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية، مع كتابة مصدر السلعة ووزنها وتاريخ إنتاجها، والتنويه بتاريخ صلاحيتها وشروط استعمالها.

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