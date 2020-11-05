صور.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

كتب:وسام امين

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى ، نائب المحافظ؛ اليوم محمد علي عبدالجواد مجاهد، وأميرة محمد عبدالمنعم أمين ، ومحاسن محمد عبيه، ومحمود عبدالحكيم إبراهيم، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتم منحهم شهادات تقدير لما بذلوه من جهد وجدية خلال فترة التدريب، والتي استمرت لمدة 30 يوما، متمنياً لهم دوام التوفيق.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام، وكريم السماحي،مدير إدارة التدريب بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، وتؤهلهم للمناصب القيادية وتمكينهم ووضعهم محل المسئولية خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، من خلال إعداد الشباب الإعداد الجيد وتأهيلهم على المستوى العلمي والعملي .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تنفيذ برنامج تدريبي خاص لمتدرب البرنامج الرئاسي تحت إشراف نائب المحافظ ، وشمل معايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات المختلفة بنطاق المحافظة، مؤكداً أن الفريق تمكن من تنفيذ عدد من المشروعات الفردية والجماعية أثناء تواجدهم بالمحافظة، بقطاعات الصحة، والطرق ، والتدريب المهني، والتحول الرقمي، والسياحة.