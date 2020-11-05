شكري يبحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا دفع المسارات المختلفة للعملية السياسية

بحث وزير الخارجية ‫سامح شكري، اليوم الخميس، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، آخر التطورات ذات الصلة بدفع المسارات المختلفة للعملية السياسية وصولاً إلى تحقيق التسوية الشاملة للأزمة السورية.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).