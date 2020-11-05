"كيس بلاستيك".. الداخلية تكشف حقيقة العثور على قنبلة في الجيزة

كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاشتباه في وجود قنبلة في أحد شوارع الجيزة. وأكد المصدر في تصريح لـ"صوت الأمة"، سلبية بلاغ بوجود قنبلة بالجيزة، حيث تبين من الفحص العثور على حقيبة بلاستيكية بداخلها بعض المخلفات الكهربائية والأسلاك.

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