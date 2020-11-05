مد فترة السماح لاستبدال عدادات المياه المعطلة بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن مد فترة السماح لاستبدال العدادات المعطلة.

وذلك بناء على رغبة المواطنين الذين لم يتمكنوا من تغيير عدادات المياه المعطلة الخاصة بهم فى الفترة السابقة والتى استمرت على مدار شهرين بداية من شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر أكتوبر باجراءات وتسهيلات ميسرة بجميع مراكز خدمة العملاء على مستوى الشركة.

وأصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط تعليماته بإعادة فتح جميع مراكز خدمة العملاء على مستوى الشركة أمام العملاء، تضامنًا مع ظروفهم المعيشية الصعبة بدءًا من يوم السبت القادم الموافق 7 نوفمبر 2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر من نفس العام استكمالًا لخطتها المعلنة لتغيير العدادت المعطلة بنفس الإجراءات والتسهيلات السابقة.

و أوضحت المحاسب همت مصطفى رئيس القطاع التجارى بالشركة، ان الإجراءات المطلوبة لاستبدال العدادات المعطلة هى (تقديم صورة من البطاقة الشخصية – آخر فاتورة مياه تم سدادها)،

وأضافت أن الشركة تستكمل خطتها فى تركيب العدادات التى تم التعاقد معها على التوالى دون انقطاع عن اتمام خطتها فى التركيب.

علمًا بأن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990 ، و الواتس اب على رقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى ، وبرنامج CMS الالكترونى.