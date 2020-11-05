زار قاعدة لشبونة البحرية.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة عسكرية للبرتغال

عاد إلى مصر الفريق أول محمد زكي؛ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له ؛ بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار يومين ماضيين لجمهورية البرتغال.

وأجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السام الوطني لكلا البلدين.

وأجرى القائد العام خلال الزيارة ؛ جلسة مباحثات مع جواو جوميز وزير الدفاع البرتغالي حيث تم بحث التعاون على الصعيد العسكري وسبل دعمها بما يحقق صالح البلدين.

وأشاد السيدان وزيرا الدفاع بالعلاقات المصرية البرتغالية ومدى توافق الرؤي بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الدفاع البرتغالي عن سعادته بتلك الزيارة نظرا لما تمثله مصر من أهمية إستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

واستمع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحريي إلى عرض تقديمي من رئيس اتحاد الصناعات العسكرية البرتغالية بحضور وزيو الدفاع البرتغالي أوضح فيه إمكانيات اتحاد الصناعات الدفاعية البرتغالية كما تم بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التصنيع المشترك ىتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية

كما قام الفريق أول محمد زمي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ؛ يزسازة إبى قاعدة لشبونة البحرية ؛ حيث استمع لعرض تقديمي عن القاعدة وما تضمنه من قطع بحرية متعددة الطرازات.

وفي ختام الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون بين مع جمهورية البرتغال لا سيما في المجال العسكري، معربًا عن تطلعه في استمرار العلاقة الوثيقة بين البلدين.

حضر اللقاءات عدد من كبار قادة القوات المسلحة.