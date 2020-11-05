نيابة عن السيسى.. الجزار يشارك فى مراسم تنصيب رئيس تنزانيا جون ماجوفولى

غادر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القاهرة متجها إلى دولة تنزانيا للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس التنزانى جون ماجوفولى نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمقرر إجراؤها اليوم الخميس بمدينة دودوما العاصمة الإدارية لتنزانيا.





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