محافظ الجيزة : حظر دخول أى منشأة حكومية بدون ارتداء الكمامات

وأكد محافظ الجيزة أهمية الاستعداد التام تحسبًا لمواجهة أية طوارئ والاستفادة من الخبرات التى جرى إكتسابها خلال المرحلة الماضية، مشددا على أن المرحلة المقبلة لا تقبل التهاون أو التقصير فى إتخاذ الإجراءات الاحترازية وضرورة تلافى السلبيات التى تم رصدها خلال التعامل السابق مع الجائحة لمواجهة تفشى العدوى.

وأشار المحافظ أن تراجع أعداد الاصابات خلال فصل الصيف كان سببا فى تساهل بعض الموطنين وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية اللازمة وهو ما يجب مواجهتة بزيادة الوعى مؤكدا أنه لابديل عن ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعى واستخدام المطهرات والاهتمام بالنظافة العامة.

ووجه المحافظ خلال الإجتماع رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على المستشفيات بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على ضرورة التأكد من إنتظام تواجد الأطقم الطبية وتقديم كل أوجه الدعم.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع الإدارات التعليمية للمرور على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام جميع العاملين والطلاب بارتداء الكمامة والاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتهوية الجيدة للاماكن المغلقة وتفعيل بوابات التعقيم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى حالة مشتبه بها مع الغلق الكامل للفصول التى تظهر بها حالات إيجابية وفقا للخطة الموضوعة من وزارة التربية والتعليم.

وأكد المحافظ ضرورة تفعيل الخط الساخن بمديرية الصحة لتلقى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا على مدار الـ24 ساعة وإعداد تقرير بأعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالى للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المبانى الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين عليها.

أعلن المحافظ عن البدء فى تنفيذ حملات تطهير وتعقيم موسعه بمختلف القطاعات بالأحياء والمراكز والمدن لتطهير كل المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتأكيد على دور رجال الدين فى توعية المواطنيين بعدم التهاون فى اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة موجهاً بالتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنسيق الجهود فى مواجهة فيروس كورونا.

وفى نهاية الإجتماع شدد المحافظ على متابعة الرقابة على المقاهى والمطاعم والكافتريات والتأكد من إتخاذ الاجراءات والتدابير الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والالتزام الكامل بنسبة التشغيل المحددة وأيضا تشديد الرقابة على مواقف السرفيس وإلزام الركاب بارتداء الكمامات وأعمال الرقابة على الاسواق وتطهيرها بصفة مستمرة مع مواجهة الاسواق العشوائية.

وخلال الاجتماع، أشاد محافظ الجيزة بالمجهودات التى بذلتها الأطقم الطبية خلال المرحلة الماضية وتفانيهم بالعمل وحثهم على مواصلة مسيرة العطاء خلال المرحلة المقبلة فى التعامل مع جائحة كورونا، لافتا أنه سيتم تكريم المتميزين من الأطقم الطبية الذين قدموا نماذج مشرفة وتفانى فى العمل خلال الموجة الأولى.

وعرض وكيل وزارة الصحة بالجيزة تقريرا عن الوضع الحالى وخطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية، مؤكدا أن الاستعدادات لها أفضل بكثير مما كانت عليه فى المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أصبح لديه خبرة عالية فى سرعة تشخيص المرض، لافتا إلى أنه تم تنشيط فرق الترصد والتدريب المستمر للأطباء لاكتشاف الحالات المشتبهة والمؤكدة وتسجيلها وحصر المخالطين ومتابعة حالات العزل المنزلى عن طريق أطباء الرعاية الأساسية وتوفير العلاج اللازم لهم، فضلا عن التطهير الدورى لمنازل الحالات الإيجابية والمنشآت التى تظهر بها حالات مرضية، مع إتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لتخطى هذه المرحلة بسلام.

حضر اللقاء السيد إبراهيم الشهابى، وهند عبد الحليم نائبى المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز ومديرى المديريات.