الغزولى: المصريون رسموا صورة ديمقراطية حقيقية فى أول جولة بانتخابات النواب

شدد إسلام الغزولى، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب وعضو المكتب السياسى للحزب، على ضرورة استمرار المصريين فى رسم الصورة الديمقراطية من خلال المشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية، والتى ستبدأ بعد غد السبت.





وأوضح الغزولى، فى بيان له اليوم الخميس، أن المشاركة فى اختيار المرشحين يجب أن تكون وفقا لمعايير الكفاءة والقدرة على ممارسة الدور التشريعى والرقابى كواجب وطنى.

ودعا الغزولى المصريين الشرفاء للإبلاغ عن أى حالات للمال السياسى، التى تهدف إلى تزييف إرادة الناخبين، موضحًا أن موقف المواطنين الرافض لمثل هذه الممارسات غير المشروعة والمعبرة عن إفلاس أصحابها تقطع الطريق على سيطرة المال السياسى على الانتخابات وتجعل نتائج الانتخابات تعبر عن الناخبين بشكل حقيقى.

وأضاف أن البرلمان المقبل لا يقل أهمية عن البرلمان الحالى، بل يقع على عاتقه العديد من التحديات والتشريعات التى تحتاج للدراسة والمراجعة، مفيدًا أن هذا الاستحقاق الدستورى التاريخى يتطلب من المواطنين جميعًا السباق حول التصويت وممارسة حقهم الانتخابى، والذى يعتبر فى نفس الوقت واجبًا عليهم حتى تستكمل مصر مسيرتها نحو التنمية والنهضة.

واختتم الغزولى، بالتأكيد أن الناخبين ضربو أروع الأمثلة بتواجدهم بكثافة أمام اللجان الانتخابية، من مختلف الأعمار الشباب والسيدات والشيوخ، وذوى الاحتياجات الخاصة فى المرحلة الأولى، وهذا يؤكد وعى الشعب المصرى وحرصه على ممارسة حقوقه الدستورية المكفولة له، متمنيًا تكرار هذا المشهد مرة أخرى فى المرحلة الثانية من انتخابات النواب.