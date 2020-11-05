وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة رسمية إلى البرتغال

عاد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين إلى جمهورية البرتغال.





وأجرى القائد العام خلال الزيارة جلسة مباحثات مع وزير الدفاع البرتغالى جوا جوميز، حيث بحث علاقات التعاون على الصعيد العسكرى وسبل دعمها بما يحقق مصالح البلدين.

وأشاد وزيرا الدفاع بالعلاقات المصرية البرتغالية، ومدى توافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الدفاع البرتغالى عن سعادته بتلك الزيارة نظرا لما تمثله مصر من أهمية استراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، واستمع الفريق أول محمد زكى إلى عرض تقديمى من رئيس اتحاد الصناعات العسكرية البرتغالى، أوضح من خلاله إمكانيات قطاعات الصناعات الدفاعية البرتغالية، كما تم بحث سبل تعميق التعاون بين البلدين فى مجال التصنيع المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية.

كما قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بزيارة لقاعدة لشبونة البحرية البرتغالية، حيث استمع لعرض تقديمى عن القاعدة وما تضمه من قطع بحرية متعددة الطرازات.

وفى ختام الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكى عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع جمهورية البرتغال، لاسيما فى المجال العسكرى، معربا عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين، حضر اللقاءات عدد من القادة المسلحة المصرية والبرتغالية.