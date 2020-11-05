سفير الصين : مصر ذات ثقل كبير .. وعلاقتنا بها نموذج يحتذى به عالميا

وأضاف سفير الصين بالقاهرة، أن هناك تعاونا بين مصر والصين فى المجال الصحى ومكافحة كورونا، وخصوصا فى مجال اللقاحات ضد هذا الفيروس.

جاء ذلك فى المؤتمر الخامس عشر عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، والذى تقوم سفارة الصين بعقده دوريا منذ بدء جائحة كورونا للالتزام بتوصيات التباعد الاجتماعى.

كما تحدث سفير الصين بالقاهرة حول عقد اللجنة المركزية التاسعة عشرة للجزب الشيوعى الصينى الجلسة الكاملة الخامسة الأسبوع الماضى، والتى وضع فيها الحزب الشيوعى الصينى مخططًا للصين خلال الفترة من 5 إلى 15 سنة مقبلة، وعرّف هذة اللجنة قائلا: "إنها تناقش أهم القضايا وتضع خططا مستقبلية للفترة المقبلة".



وأكد أنه جرى وضع الأولويات خلال هذه اللجنة والأهداف الرئيسية وهى "تحقيق قفزة كبيرة فى الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم والتمدن والتحديث الزراعى ضو تحديث نظام الحوكمة، لبناء دولة قوية من حيث الثقافة التعليم والرياضة والصحة".

وحول التعاون مع مصر فى الفترة المقبلة، أكد السفير الصينى بالقاهرة أن مصر دولة عربية وإفريقية وإسلامية ذات وزن كبير، وهى أول دولة إفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، وأيضا أول دولة إفريقية زارتها القيادة الصينية، مضيفا: "مصر هى نقطة الانطلاق للدول العربية والإفريقية، فمنذ عام 1956 بدأت العلاقات الدبلوماسية بيننا، ففى اللجنة السابقة والخطة السابقة منذ 2016 وحتى 2020 زار الرئيس الصينى مصر ووقع الجانبان المصرى والصينى على تأسيس شراكة استراتيجية كاملة، وخلال الفترة السابقة شاهدنا انجازات مسبوقة و تعاون كبير، ويعود ذلك للتعاون بين القيادات، فهناك طفرة فى كل المجالات سواء اقتصاديا وثقافيا وشعبيا وتعليميا، فقد أصبحت الصين أكبر شريك تجارى لمصر.

وأضاف أنه على سبيل أمثلة التعاون فهناك العديد ومنها أكبر مشروع لإنتاج الأسمنت، وإنشاء أطول برج فى إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحديث شبكات الكهرباء، فالصين ومصر كلاهما تمر بمراحل تنموية وأكد أن الصين على استعداد لتشجيع مزيد من الشركات الصينية الاستثمار فى مصر، فالعلاقات بين البلدين نموذج يحتذى به فى العالم.