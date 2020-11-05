وزير الخارجية للمبعوث الأممى لسوريا : نرفض أى تغيير ديموجرافى قسرى

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى عبَّر، فى مستهل اللقاء، عن تقديره للجهود التى يبذلها المبعوث الأممى مع مختلف الأطراف ذات الصلة سعيًا للوصول لحل سياسى للأزمة فى سوريا.
واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء ثوابت الموقف المصرى من الأزمة السورية، منوهًا بالجهود والاتصالات المصرية المستمرة خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقًا من موقف مصرى قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسى.
وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد للمبعوث الأممى، أهمية السعى لتحريك مسارات الحل السياسى ذات الصلة بالأزمة السورية، ورفض مصر لأى تغيير ديموغرافى قسرى يطرأ فى سوريا، مع ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدى الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لاسيما على ضوء ما يجرى من نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى مناطق النزاعات الأخرى فى المنطقة، بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها، خدمةً لأهداف وأجندات ضيقة لداعمى تلك الجماعات الإرهابية.
واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بأن المبعوث الأممى أطلع، من جانبه، الوزير شكرى على رؤيته وتحركاته المختلفة بشأن سوريا، معربًا عن تقديره للدور المصرى المتوازن تجاه سوريا، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة فى هذا الشأن.
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