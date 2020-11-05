عضو تنسيقية شباب الأحزاب يدعو المصريين للمشاركة بقوة فى انتخابات النواب

قال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تشهد حضورا بارزا للمرشحين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على القائمة الوطنية من أجل مصر أو على المقاعد الفردية فى عدد من المحافظات.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن مصر تشهد على أرض الواقع ترجمة فعلية لمبدأ تمكين الشباب الذى نادى به الجميع خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا الجيل لديه ما يحلم به للوطن، وسيبرهن على أن الرهان على الشباب فى الفترة القادمة كان قرارا صحيحا، وأن الثقة ستكون فى محلها. وأضاف مصطفى، أن أعضاء مجلس الشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أو مرشحى التنسيقية فى انتخابات مجلس النواب لديهم أجندة تشريعية وعدد كبير من الملفات التى ينتوون طرحها تحت القبة، من خلال تنسيق كامل بين الغرفتين التشريعيتين، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر ما سيقدمه ممثلى التنسيقية للحياة البرلمانية المصرية. وطالب "مصطفى"، جموع المصريين بضرورة المشاركة بإيجابية فى المرحلة الثانية من الانتخابات، يومى السبت والأحد، والتعبير عن آرائهم فى اختيار ممثليهم فى مجلس النواب خلال الخمس سنوات المقبلة.

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