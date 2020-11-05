سفير الصين بالقاهرة: مصر أكبر شريك تجاري لنا.. ونتعاون لمكافحة كورونا

أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن مصر تعد أكبر شريك تجاري للصين، مشيرا إلى أن مصر والصين يمران حاليا بمرحلة تنموية مهمة، معربا عن استعداد بلاده لتشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر.

وقال إن هناك عدة مشروعات استثمارية مهمة في مصر، ومنها أكبر مصنع لإنتاج الأسمنت وأكبر برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة "تيدا" في خليج السويس للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتي يعمل بها 99 شركة صينية وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

وأوضح أن هناك تعاون مميز بين البلدين لمكافحة جائحة "كوفيد 19"، مؤكدا أن مصر من أهم دول المنطقة بالنسبة لبلاده ولها دور محوري في قضايا المنطقة، كما أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نقطة انطلاق لعلاقات الصين مع العالم العربي وأفريقيا.

ولفت سفير الصين بالقاهرة، إلى أن العلاقات بين البلدين تتقدم بخطى ثابتة ومتزامنة مع تنفيذ الصين لخططها الاقتصادية الطموحة، وذلك بفضل توجيهات الرئيسين عبد الفتاح السبسي وشي جين بينج.

وأشار إلى أن تبادل الزيارات الرئاسية بين البلدين قد أتاح التوقيع على اتفاقات لتعزيز الشراكة الثنائية في كافة المجالات، موضحا أن التعاون مع مصر قد حقق طفرة كبيرة خلال الخمس سنوات الأخيرة اقتصاديا وتعليميا واستثماريا وثقافيا وشعبيا.

كما تطرق سفير الصين بالقاهرة، إلى السياسة الخارجية الصينية، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى تعزيز الانفتاح على الخارج بما يخدم المصالح الصينية ودعم حركة التجارة والاستثمار على مستوى العالم.

وأشار إلى أن من أبرز أهداف الصين بحلول عام 2035 بناء اقتصاد حديث في كافة مجالاته الزراعية والصناعية والتنموية والعلمية والثقافية، وأيضا بناء دولة قوية وتعزيز قدرات المواطن الصيني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم سفير الصين بالقاهرة، عبر الإنترنت حول عقد اللجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، والتي وضع فيها الحزب الشيوعي الصيني مخططا للصين خلال الفترة من الخمس إلى الخامس عشر سنوات القادمين، وكذلك للحديث عن الإنجازات التي تحققت على صعيد التعاون الصيني المصري في السنوات الخمس الماضية والتعاون بين البلدين خلال السنوات القادمة.