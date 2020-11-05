عميد مساعد جامعة شيكاغو تلقي محاضرة حول الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط لطلاب...

وزيرة الهجرة: د. دينا راشد نموذج مشرف ومتميز للمرأة المصرية المهاجرة

دينا راشد: المحاضرة جاءت لتعريف الطلاب بمستقبل الشرق الأوسط سياسيا

في إطار جهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للاستفادة من جهود علمائنا وخبرائنا بالخارج وخلق جسر تواصل بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة، ألقت الدكتورة دينا راشد، عميد مساعد بجامعة شيكاغو الأمريكية وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة، محاضرة وافية عما يعرف بـ "الجغرافيا السياسية" لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مقر القرية الذكية.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن الدكتورة دينا راشد، تشغل منصب عميد مساعد جامعة شيكاغو لشئون الشراكات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد نموذجا متميزًا ومشرفًا للسيدات المصريات المهاجرات، اللائي نفخر بجهودهن ومشاركاتهن الفعالة في مجالات متعددة.