شعراوي: 4 دورات تدريبية لتطوير أداء العاملين بالمحليات بمركز سقارة الأسبوع المقبل

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية في مجالات تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشئون القانونية وادارات تنفيذ الاحكام وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال حصر وإدارة الأصول بإدارات التخطيط وأملاك الدولة والإيرادات ولجان حصر الاصول وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى بمراكز المعلومات وادارة الاعلام وادارات البوابات والصفحات الالكترونية والسياحة إضافة الى دورة فى اللغة الانجليزية ويستفيد من هذه الدورات 115 متدربًا من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الأداء مؤكدًا أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة .

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم موضحًا أن مركز سقارة ينتهج دورًا جديدًا في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها حيث يتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التى تدربوا عليها .