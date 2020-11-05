روساتوم تطلق اختبارا عالميا في العلوم النووية

أعلنت شركة روساتوم الروسية عن فتح باب التقديم لمسابقة العلوم النووية في يوم 10 نوفمبر لمدة 24 ساعة، ويأتي ذلك احتفالًا باليوم العالمي للعلوم والذكرى السنوية الـ 75 للصناعة النووية الروسية.

يتضمن الاختبار 25 سؤالًا يتم طرحها على جميع المشاركين، حيث تعمل على تقييم معرفة المشاركين من خلال طرح العديد من الأسئلة التي تبدأ من كيفية الحصول على الذهب من الزئبق وتصل الى مقارنة الطاقة الشمسية والطاقة النووية.



كما ستقوم الشركة بإطلاق المسابقة بإحدى عشرة لغة مختلفة لتناسب جميع المشاركين في مختلف أنحاء العالم، حيث سيحصل المشاركون على شهادة رقمية فور اجتياز الاختبار، ويمكن للمشاركين أن يتقدموا بالاشتراك في المسابقة من خلال الرابط: http://quiz.myfuture.energy/en

وفي هذا الإطار، دعت شركة روساتوم الخبراء النوويين من العلماء وأساتذة الجامعات والعاملين في المنظمات الدولية للمشاركة في هذه المسابقة من خلال شرح الإجابات الصحيحة وتوضيح الحقائق العلمية غير المنتشرة، لتسمح المسابقة باختبار مدى معرفة الأفراد، علاوة على زيادة الوعي بمعلومات جديدة عن الطاقة النووية.



كما تعمل المسابقة على تسليط الضوء حول أهمية التقنيات النووية بجانب إبراز دور الطاقة النووية في الحفاظ على البيئة المحيطة، ويتكون العالم من مجموعة من الذرات، بدايةً من أصغر المخلوقات وصولًا إلى الكواكب التي تتكون من هذه الجسيمات الأساسية.



وتوفر روساتوم خبيرا متخصصا لكل لغة مشاركة في المسابقة، حيث ستشهد المسابقة مشاركة كل من جون ليندبرج، الخبير النووي لدى الجمعية النووية العالمية (WNA) في المملكة المتحدة، وإيجور زاديبا، محاضر ومهندس الجامعة الوطنية للبحوث النووية MEPhI في روسيا، إضافة إلى أسماء حنفي، باحثة في مجال الطاقة والبيئة بجامعة الإسكندرية في مصر، وبيتروس بينانين، دكتور في الفيزياء النووية وعضو مجلس مدينة هلسنكي في فنلندا.