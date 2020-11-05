مشغولات ذهبية ومخدرات.. إحباط عمليات تهريب على متن 3 طائرات قادمة للقاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بمبني الركاب رقم ٢ ثلاث محاولات تهريب متنوعة علي ثلاث رحلات مختلفة، ما بين مشغولات ذهبية وهواتف آيفون وأقراص مخدرة، وتم تحرير محاضر في الوقائع الثلاث.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف محمود سعيد جوهر رئيس قسم اللجنة الجمركية احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة و،بسؤاله عما اذا كان يحمل معه او في حقائبه ما يجب الافصاح عنه فاجاب بالنفي وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاء الدين عمارة مأمور الجمرك تلاحظ له وجود أكياس بها مايشتبه ان تكون مشغولات، قام سامح امين الجبار مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف عبد الرحمن سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ما يقارب العشرة كيلو جرام من المشغولات الفضية والمذهبة مخبأه داخل أحذية و"كاتيل" في حقائب الراكب.

وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي الطائرة الفرنسية القادمة من باريس استوقف أحمد عاطف عبد الحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية احد الركاب عند محاولته المرور من بوابة اللجنة والذي انكر حوزته لما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية تلاحظ لعلاء عمارة مأمور جمرك الفحص بالأشعة وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب والذي يحمل جنسية أوربية من اصل عربي، قام سامح الجبار مدير الحركة بتكليف محمود احمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١٤ تليفون ماركة iPhone مخبأة بين طيات الملابس في الحقائب.

وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما اشتبه محمود جوهر في راكب فرنسي من اصل مصري اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاءالدين عمارة تلاحظ له وجود شرائط أدوية كلف سامح الجبار المشرف علي الصالة شيرين كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٤٤٠ قرصا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.

أمر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب من الثلاثة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال راكب المخدرات الي النيابة المختصة للتحقيق.