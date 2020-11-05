مصدر بالحكومة يكشف عن أسباب تأخير الإعلان عن أسماء المستحقين لمنحة الـ500 جنيه

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محمد سياف - ابو ظبي - كشف مصدر بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ قليل عن أسباب تأخر الإعلان عن أسماء جميع المستحقين لمنحة الـ500 جنيه حتى الآن، والتي أقرها الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” لجميع العمالة الغير منتظمة التي تضررت من جائحة كورونا خلال هذه الفترة، حيث حرصت الدولة المصرية على دعم المواطنين المتضررين من مواجهة الحكومة لفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، وتقديم الدعم المالي لهم بشكل شهري لرفع العبء عن أسرهم.

سبب تأخير الإعلان عن أسماء المستحقين لمنحة الـ500 جنيه

حيث أكد المصدر من خلال تصريحات صحفية لمصراوي أن السبب يرجع إلى استمرار أعمال اللجنة المكلفة من الحكومة، والتي تعمل خلال هذه الفترة على تنقية أسماء المتقدمين من أجل الحصول على الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه، وأنه سوف يتم الإعلان عن أسماء جميع المستحقين لمنحة الـ500 جنيه فور انتهاء اللجنة من تنقية الأسماء.

وأشار المصدر أن وزارة القوى العاملة هى الجهة المختصة التي لديها أعداد العمالة المصرية، وأنها تقوم بجميع الإجراءات خلال هذه الفترة مع اللجنة المشكلة من قبل الحكومة، وأنها من ستقوم بالإعلان عن الأسماء المستحقة من خلال إرسال رسائل نصية لجميع المستحقين عبر هواتفهم الخاصة التي تم تسجيلها على الموقع عند تحديث البيانات الشهر الماضي.

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المستحقون لمنحة الـ500 جنيه

والجدير بالذكر أن اللجنة تضم كل من ” مجلس الوزراء- وزارة التخطيط- وزارة الاتصالات- وزارة التموين- وزارة القوى العاملة”، حيث تتمثل الفئات المستحقة لتلك المنحة المتضررين بالفعل من فيروس كورونا نتيجة عملهم في القطاعات الغير منتظمة، مع عدم تمتعهم بنظام التأمين كما أنهم لا يحصلون على معاش.