محافظ المنيا يوجه باستكمال تعقيم جميع المؤسسات تحسبا لموجة كورونا الثانية

تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الخميس، مستجدات الأعمال داخل المستشفيات بنطاق المحافظة، للاطمئنان على الحالة العامة والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض بالإضافة للاطمئنان من مدى صلاحية الأجهزة الطبية وتوافر المستلزمات الوقائية.





كما تابع المحافظ، وفقا لبيان صحفى الإجراءات المطبقة، تحسبًا لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، ما يؤدى إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس المستجد، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تفقد المحافظ مستشفيات "الصدر – الحميات"، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، واطمأن المحافظ لسلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع المرض، مع الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.

وشدد المحافظ على استكمال أعمال تطهير وتعقيم جميع المؤسسات والمنشآت، وحصر احتياجات المستشفيات وإتمام الاستعدادات لمواجهة أى طوارئ قد تحدث.

والتقى المحافظ بعدد من المرضى بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الحميات واستمع إلى مطالبهم، وملاحظاتهم حول الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.

وأصدر المحافظ كتابا دوريا لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات ورؤساء الشركات والهيئات، لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، والتى صدرت ضمن اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، حيث وجه المحافظ بضرورة قيام الجهات بالاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة.