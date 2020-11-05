الإثنين .. تنظيم فعالية للتعريف بالأكل الحلال بالمركز الثقافى الكورى

وأوضح يانج فى بيان صحفى، أن من ضمن هذه الفعاليات هى دعوة فريق k-pop الشهير، ولكن نظرا لمنع السفر والتجمعات تم إلغاء الفعالية، ولكن رغبة منا فى التواصل بشكل كبير اكتشفنا طريقة أخرى للتواصل مع محبينا، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى والفيديو كونفرنس، حيث استطعنا التواصل معهم وقمنا بنشر طرق للطبخ والرقص الكورى وعلمنا أن هناك الكثير غير مقيمين فى القاهرة لأول مرة يستطيعون التواصل معنا.

وأشار مدير المركز، إلى أن أكبر فعالية يتم التنسيق لها خلال هذا العام هى

k- حلال" للتعريف بالأكل الكورى الحلال، حيث جاءتنا هذه الفكرة خلال نشرنا بعض الاستفتاءات عن الأكل الكورى وأكثر الأسئلة جاءت حول هل الأكل الكورى حلال أم لا؟ واكتشفنا أن هناك الكثير لا يعرفون أن هناك أكل كورى حلال ومعترف به بشهادة رسمية.

وأشار إلى أنه فى جنوب شرق أسيا خصوصا إندونيسيا ينتشر الأكل الحلال لوجود مسلمين، ولرغبتنا فى نشر الطعام الكورى الحلال فى مصر، ننظم مؤتمر يوم 9 نوفمبر بإحدى فنادق القاهرة لتعريف الشركات الكورية التى تنتج أكل حلال والشركات المصرية المهتمة باستيراد أكل أسيوى، كما اتجهنا أيضا لبعض البلوجرز المصريين الشهيرين فى مجال الطعام لنشر ذلك.