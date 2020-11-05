التضامن الاجتماعى : مساعدات عينية ونقدية لمواطن يشكو ضيق الحال بالجيزة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بفحص الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الخاص بأحد المواطنين والذى يشكو فيه من ضيق الحال وتركه منزله منذ 3 أيام بسبب عدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته.





وتوجه فريق التدخل السريع إلى عنوان المواطن الذى يقيم فى منطقة فيصل بالجيزة، إذ تبين إنه يدعى مهاب. ع. ح، ويبلغ 36 عاما، وكان يعمل بائعًا فى إحدى المحال التجارية وترك عمله منذ 4 أشهر بسبب مرض والده بجلطة فى القلب، كما أنه متزوج منذ 9 سنوات ولديه طفلان ويعول أيضا ابن زوجته من ذوى الاحتياجات الخاصة ويبلغ من العمر 25 عاما، ويحصل على معاش تكافل.

كما تبين لفريق التدخل السريع أن الأسرة تعيش فى شقة بإيجار شهرى يبلغ 400 جنيه، ويحتاج مهاب فرصة عمل وتجديد بطاقته الشخصية لانتهائها فى 2018، فضلا عن طلبه استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لوالده حتى يتمكن من إجراء تركيب دعامة بالقلب، وكارت الخدمات المتكاملة لابن زوجته.

وأجرى فريق التدخل السريع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بحثا اجتماعيا للأسرة لتقديم مساعدات عينية ومساعدة نقدية من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالجيزة.

كما تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتسهيل استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة لوالده وصرف علاج شهرى لابن زوجته، وكذلك تجديد بطاقة الرقم القومى، فضلا عن التنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وبحث مدى استحقاق الزوجة لمعاش تكافل.