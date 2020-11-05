مفاجأة.. 3 من المتهمين بواقعة "طفل المرور" يتعاطون المخدرات

كشف مصدر طبي بمصلحة الطب الشرعي، أن العينات التي تم سحبها من أصدقاء "طفل المرور" الأربعة المتهمين بإهانة فرد شرطة بالمرور بمنطقة المعادى، أثبتت تعاطى ثلاثة منهم للمواد المخدرة.

وكانت "النيابة العامة" قررت فى إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا فى صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعى" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أى من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدى ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التى استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلى.

وأكدت "النيابة العامة" بمناسبة التحقيق فى القضية رقم 19133 لسنة 2020 جنح البساتين، التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التى هى معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى فى تلك القرارات؛ هى تقويم سلوك هذا الطفل فى مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة.