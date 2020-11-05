رئيس هيئة الاستثمار يبحث تحفيز الاستثمارات الوطنية مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن الهيئة تتواصل مع مختلف الجهات والكيانات المعنية بالاستثمار في الدولة بهدف خدمة المستثمرين والتيسير عليهم، مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار بات لديها آليات واضحة لحل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، فضلا عن تفعيل خطة متكاملة لميكنة كافة المعاملات والإجراءات المرتبطة بخدمات الاستثمار وفق جداول زمنية محددة اتساقًا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين.
ومن جانبه أشاد الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بجهود الهيئة العامة للاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار والنهوض ببيئة الأعمال والاهتمام بتيسير إجراءات الاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "هلال" أن الاتحاد على أتم الاستعداد للتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بما يعود بالنفع على المستثمرين، مشيرًا إلى ما لمسه الاتحاد مؤخرا من تيسيرات تعزز من بيئة الاستثمار وتشجع المستثمرين على التوسع في أعمالهم.
شارك باللقاء الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وياسمين فريد خميس، الرئيس الفخري للإتحاد، وعدد من نواب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضائه.
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