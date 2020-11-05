مركز التنمية المحلية يحتفل بانتهاء 4 دورات تدريبية وتخريج 95 متدربا "صور"

وأوضح وزير التنمية المحلية ان الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تتضمن التدريب للعاملين بالمحليات بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية والنزول لأقل مستوى جغرافي وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله، لافتًا إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التي تم إرسالها لكافة المحافظات.
وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الاداء مؤكدًا أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.
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