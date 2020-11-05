ربنا يشفيكي ويعافيكي.. مها أحمد تطلب الدعاء لـ نشوى مصطفى

دعمت الفنانة مها أحمد صديقتها الفنانة نشوى مصطفى بعد إصابة الأخيرة بفيروس كورونا ونشرت الفنانة مها أحمد صورة تجمعها مع نشوى مصطفى، وعلقت قائلة: "ربنا يشفيكي ويعافيكي ربنا قادر على كل شيء وترجعي لبيتك وولادك وجمهورك وكل حبايبك دعواتكم". وكانت الفنانة بشرى تواصلت مع الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة؛ لنقل الفنانة نشوى مصطفى إلى أحد مستشفيات العزل، كما تواصل معها أيضًا الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية. وأفصحت الفنانة نشوى مصطفى عن آخر مستجدات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك، "أنا باموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقوللي أروح أنهى مستشفى".

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