الاعتماد والرقابة: يجب تسجيل المنشآت الصحية بالهيئة وتطبيقها لمعايير الجودة

أكد فريق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المكون من أستاذ د نوران الغندور، وأستاذ دكتور سيد العقدة، أهمية تسجيل المنشآت الصحية بالهيئة وتطبيقها لمعايير الجودة، كخطوة رئيسية في تطوير الخدمات الصحية بمنظور جديد وخلق ثقافة مستدامة تضع على رأس أولوياتها سلامة المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع ككل، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.



جاء ذلك - بحسب بيان الخميس - خلال الزيارة التي نظمتها الهيئة على مدار يومين بمصاحبه فرق عمل للمستشفى الجامعي بمحافظة أسوان بوصفها شريكا رئيسيا لتقديم الخدمات الطبية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وشهد اليوم الأول من الزيارة عقد جلسة لبحث سبل التعاون المشترك مع المحافظة وجامعة أسوان استعدادا لتسجيل مستشفياتها لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مما يعد البوابة الرئيسية لدخولها في منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الأستاذة الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، والأستاذ الدكتور أحمد محمد غلاب، رئيس الجامعة، وكل من والأستاذ الدكتور أيمن عثمان، والأستاذ الدكتور مجدي محمد علي، نائبي رئيس جامعة أسوان، والأستاذ الدكتور محمد دهشوري، عميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور أشرف معبد، مدير المستشفيات الجامعية، إلى جانب نخبة من مديري المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام والأطباء وأعضاء هيئات تدريس كليات طب بشرى وتمريض وطب اسنان والطاقم الإداري بالمستشفيات الجامعية.



وقام وفد الهيئة من المتخصصين والخبراء في اليوم الثاني بزيارة ميدانية للمستشفى الجامعي لتقييم الوضع الحالي ودراسة مدى توافقها مع المعايير تمهيدا لتسجيلها لدى الهيئة.



وقام الوفد بشرح متطلبات التسجيل للحضور، مؤكدين حرص الهيئة المستمر على تأهيل الكوادر الطبية المدربة ذات الكفاءة العالية كجزء من متطلبات التسجيل للمنشأة الطبية لما له من أثر مباشر وفعال في تطوير النظام الصحي بما ينعكس على جودة مخرجات الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري ويحقق رضاء المنتفعين من النظام الصحي على جميع المستويات كهدف استراتيجي لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.

وكانت الهيئة قامت بإصدار 10 كتيبات وأتاحتها على الموقع الإلكتروني للهيئة www.gahar.gov.eg لتوضيح المعايير المطلوبة للتسجيل بالهيئة طبقا لأحدث المستجدات الدولية والمقاييس العالمية.