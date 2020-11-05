أشرف عز الدين: أتوقع الإقبال على السوق العقارية رغم الموجة الثانية لكورونا

توقع المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفٌطيم العقارية، استمرار الإقبال على السوق العقاري، رغم الموجة الثانية المتوقعة لكورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض سيتي سكيب للعقارات، المقام حاليا بمركز مصر للمؤتمرات الدولية، إن السوق العقاري المصري يتسم بالتنوع والصلابة رغم الظروف العالمية الحالية.

وأضاف : "نتوقع أن تصل حجم أعمال مشروعات كايرو فستيفال سيتي لـ 5.5 مليار جنيه في عام 2021".

وتعاقدت كايرو فستيفال سيتي مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لوضع التصميمات الهندسية لمشروع جديد يضم مجمعا رياضيا يحتوي على مجموعة مختارة بعناية من أحدث الآلات والمعدات الرياضية التي توفر تجربة ممارسة رياضية متكاملة، فضلا عن ملاعب متعددة لرياضات كرة التنس وكرة اليد وكرة السلة وكرة القدم. كما يضم النادي مجموعة من المرافق التي تلبي احتياجات العملاء ورفاهيتهم ومتطلبات عملهم من قاعات اجتماعات ومنتجع صحي متكامل وصالة رياضية وحمامات سباحة ومسبح داخلي مدفأ منفصل عن مسبح الاستجمام إلى جانب مطاعم من أشهر العلامات التجارية العالمية واستراحات تتمتع بالذوق الرفيع.