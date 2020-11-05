رئيس المجلس الأوروبي يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، في زيارة للقاهرة يلتقي خلالها عدة مسئولين لمناقشة العديد من قضايا المنطقة وآخر تطورات ومستجدات الساحة السياسية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم استقبال رئيس المجلس الأوروبي والوفد المرافق له في استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة، حيث كان في استقباله الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل التصاعد المستمر لعدد الإصابات في العديد من دول العالم، وذلك وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، حيث تلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.