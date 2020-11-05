الأوقاف: تكليف رمضان عفيفى بالإرشاد الدينى وحسن أحمد للفتوى وبحوث الدعوة

أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا وزاريًّا بتكليف الشيخ رمضان عفيفى عفيفى بحيرى بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الدينى بديوان عام وزارة الأوقاف.





كما كلف الوزير، وفقا لبيان صحفى، الدكتور حسن أحمد خليل إبراهيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور خالد السيد محمد غانم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور محمود خليل سيد خليل بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

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