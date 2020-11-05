صور .. محافظ الإسكندرية يسلم أجهزة لـ 110 عرائس من الأيتام

حضر الحفل الذى نظمه نادى "روتارى مارين" للسنة الحادية عشر على التوالى الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وأسامة الأحمر، رئيس المنطقة الروتارية.
وأشاد المحافظ بجهود أندية الروتارى فى إدخال السعادة على العرائس وعائلاتهم، مؤكدا حرص المحافظة على المساهمة في تقديم الدعم للمتعثرات منهن لاستكمال فرحتهن.
وأكد الشريف أن مؤسسات المجتمع المدنى بالإسكندرية تبذل مجهودا كبيرا فى تقديم الدعم لكل المشروعات والفاعليات لخدمة المواطنين.
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