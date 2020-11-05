السفير السويدى يشارك بقمة تكنى 2020 فى الإسكندرية

يحضر سفير السويد في مصر، يان تيسليف، السبت المقبل، أكبر حدث دولى لريادة الأعمال والتكنولوجيا فى الإسكندرية "قمة تكنى 2020"، ومن المتوقع حضور 10 آلاف مشارك بعضهم فى القاعة والباقى عبر الإنترنت.





ووفق بيان رسمى، ترعى السويد للسنة الرابعة على التوالى مسابقة للشركات الناشئة خلال القمة لتشجيع رواد الأعمال المبتكرين، والذى يركز هذا العام على الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الصحية لتقديم رعاية أفضل وأكثر سهولة. يكافأ الفائزون برحلة إلى السويد للقاء الجهات الفاعلة الرئيسية السويدية التى تقود ثورة التكنولوجيا الصحية، وخبراء من المؤسسة السويدية لتطوير شراكات عالمية فى مجال الصحة "Swecare" ومجلس التجارة والاستثمار السويد "Business Sweden".

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