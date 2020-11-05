القوى العاملة توضح المزايا الجديدة لإلغاء نظام الكفيل بالسعودية

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن التقرير الذى تلقاه الوزير يأتى فى إطار متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة، وما تم إعلانه رسميا من إلغاء نظام الكفيل بعد قرابة 72 عاما من تطبيقه وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهى إحدى مبادرات برنامج التحول الوطنى، حيث تقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هى: خدمة التنقل الوظيفى، وتطوير آليات الخروج والعودة، وتطوير آليات الخروج النهائى، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين فى منشآت القطاع الخاص.

وتناول التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، ما تم إعلانه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة العمالية بين العمال الوافدين وأصحاب الأعمال تنفيذا لرؤية المملكة 2030، حيث التقى مدير مكتب عمل الرياض عبدالكريم عسيرى للوقوف على تفاصيل المبادرة وأوجه الاستفادة منها لصالح العمالة المصرية.

وأوضح مدير مكتب عمل الرياض، أن المبادرة تعتبر خطوة مهمة لرفع القيود عن العمالة الوافدة وخاصة فى مجال نقل الكفالة والتنقل بين أصحاب الأعمال والشركات.

وقال إن المبادرة أعطت العمال الوافدين حرية الحصول على تأشيرة خروج نهائى فور انتهاء عقد العمل دون التقيد بموافقة صاحب العمل، كما تمكن للعامل الخروج النهائى قبل انتهاء عقد العمل بشرط الالتزام بالشروط المتعاقد عليها، فضلا عن الحصول على تأشيرة خروج وعودة لقضاء الإجازة السنوية دون التقيد بموافقة صاحب العمل، بالإضافة إلى استقدام عائلته دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

وأكد عبد الكريم عسيرى، لرئيس مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة بالرياض، أن هذه المزايا الجديدة التى تمنحها المبادرة تعتبر أهم ما يحتاج إليه العامل المصرى والتى نتج عن غيابها سابقا بعض مشاكل العاملين.